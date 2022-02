Musique : Le Valaisan JulDem peut rêver d’une carrière aux États-Unis

Le chanteur de Sierre a tapé dans l’oreille du manager du célèbre rappeur américain Lil Pump.

En 2019, dans le cadre du festival Zermatt Unplugged, JulDem nous confiait à propos de son avenir: «Il faut que je franchisse une étape avec quelque chose de plus professionnel, de plus gros. Mon objectif est d’aller le plus loin possible, à l’international par exemple». L’artiste est en passe d’atteindre son objectif avec le producteur genevois installé à New York Swiss Plug.