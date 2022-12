Neuchâtel : Le vandale de l’orgue de la Collégiale a été condamné

L’homme qui avait causé des dizaines de milliers de francs de dégâts à Neuchâtel ira en prison, mais pas pour ces faits, jugés non intentionnels.

Cette découverte avait créé la stupeur à Neuchâtel en juin dernier: à peine restauré à grands frais, l’orgue de la Collégiale avait été saccagé par un homme psychologiquement instable. Il avait été arrêté par les forces de l’ordre. Il vient maintenant d’être condamné, mais pas exactement pour ces faits, révèle la radio RTN, relayée par le quotidien «ArcInfo». Le tribunal a estimé qu’il avait commis ces dégradations par négligence et pas intentionnellement, étant alors fortement perturbé psychiquement. Il cherchait en fait à s’introduire dans le bâtiment pour y passer la nuit.

Toutefois, il retournera quand même en prison, notamment pour son comportement lorsqu’il avait été incarcéré à La Chaux-de-Fonds après son arrestation, poursuit RTN. Il avait en effet agressé et menacé deux gardiens. Il avait également harcelé une juge neuchâteloise à coups de lettres et de bouquets de fleurs, dans le cadre d’un «délire amoureux», a retenu la Cour. Il a été condamné à trois mois de prison ferme et une expulsion du territoire pendant 10 ans.