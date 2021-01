Océan Pacifique : Le Vanuatu suspecte deux bateaux chinois de pêche illégale

Deux bateaux chinois ont été appréhendés par une patrouille navale le 19 janvier. 14 Chinois sont en quarantaine en attendant d’être interrogés.

Une flotte de près de 17’000 bateaux

Selon une étude de l’institut londonien Overseas Development l’année dernière, la Chine est le pays disposant de la plus grande flotte de pêche hauturière avec près de 17’000 bateaux. Elle est à ce titre «l’acteur le plus important» au monde en matière de pêche illégale, avec des pratiques considérées comme douteuses et non durables, souligne l’étude.