TAGADA 17.08.2020 à 15:28

Tiens, certains viennent de découvrir que l'humain est corruptible ! Moi aussi j'était convaincu que le meilleur gagnait, que le plus compétent avait le poste, que le plus efficace obtenais le contrat, que la justice était équitable et que les pharmaciens, médecins et politiciens était motivés par le bien être de la population. Je croyait aussi au père Noël, Puis un jour j'ai grandis...