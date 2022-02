Football : Le VAR stoppe Zaniolo et la Roma contre le Genoa

L’AS Rome a été muselée à domicile par l’avant-dernier (0-0). Nicolo Zaniolo a inscrit un superbe but dans le temps additionnel, mais celui-ci a finalement été refusé.

Nicolo Zaniolo pensait avoir libéré la Roma dans le temps additionnel contre le Genoa de Silvan Hefti (0-0), mais le but a été annulé par la VAR et l'attaquant exclu quelques instants plus tard pour protestation, samedi lors de la 24e journée de Serie A.

Francesco Totti, présent dans les tribunes de l'Olimpico, et tous les tifosi de la Roma sont passés par tous les états dans les dernières secondes: Zaniolo a d'abord décoché une magnifique frappe alors que débutait le temps additionnel et s'en est allé célébrer sous le virage des ultras ce but synonyme de libération au bout d'une rencontre crispante face au relégable génois (19e). Mais l'arbitre, après avoir accordé le but, a été envoyé à l'écran de contrôle par l'assistance vidéo et a douché la joie de José Mourinho et ses hommes, en sanctionnant une légère faute préalable de Tammy Abraham. Et quelques instants plus tard, alors que le jeu avait repris, Zaniolo n'a pu réprimer sa frustration et s'en est pris à l'arbitre qui a alors sorti le carton rouge (90+5e).