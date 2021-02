France : Le variant anglais représente «à peu près la moitié» des cas

Jeudi, le Premier ministre français, Jean Castex, a évoqué la situation sanitaire dans le pays et constaté à quel point le variant britannique avait progressé.

Ce variant, qui représentait moins de 40% des cas selon des chiffres diffusés il y a une semaine, fait craindre une explosion épidémique. «Nous savons depuis la fin janvier qu’il se diffuse à bas bruit et qu’il est susceptible de produire, à un moment donné, une nouvelle flambée épidémique parce qu’il est plus contagieux», a déclaré le chef du gouvernement français.

Les contaminations explosent

Ce variant anglais est déjà très prépondérant à Dunkerque (nord), où les contaminations ont explosé depuis deux semaines et ont conduit les autorités à imposer un confinement le week-end. Cette forme est également plus présente en Île-de-France (région parisienne), où le taux d’incidence progresse chaque jour et a encore bondi de 280 à 301 cas pour 100’000 habitants sur sept jours entre dimanche et lundi, selon les derniers chiffres diffusés jeudi par l’Agence régionale de santé.