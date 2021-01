Coronavirus en Valais : Le variant britannique provoque la fermeture d’une école

L’État du Valais a décidé de fermer l’école primaire de Saint-Nicolas pendant dix jours en raison de plusieurs cas positifs au coronavirus. Onze enfants et six enseignants ont été infectés dont certains par le variant britannique.

Le variant britannique du coronavirus a été identifié au sein de l’école primaire de Saint-Nicolas (VS), incitant l’État du Valais à placer l’ensemble de l’établissement en quarantaine pendant dix jours.

Onze enfants et six enseignants ont été testés positifs au coronavirus, dont certains par le variant britannique, a annoncé samedi le Canton du Valais dans un communiqué. Une classe se trouvait en quarantaine depuis jeudi soir déjà mais les mesures ont été étendues à toute l’école primaire face à ces nouveaux cas. Près de 160 élèves et 17 membres du corps enseignants sont concernés.