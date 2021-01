Coronavirus : Le variant britannique s’étend à 70 pays

Le variant britannique poursuit sa propagation dans le monde. L’Organisation mondiale de la santé reste prudente quant à savoir si cette variante est ou non plus dangereuse.

Le nombre de pays et territoires où se trouve dorénavant le variant britannique du coronavirus s’élevait à 70 au 25 janvier, soit 10 de plus qu’au 19 janvier, a annoncé l’OMS mercredi. Le variant sud-africain qui, comme le britannique, est beaucoup plus contagieux que ne l’était le virus SARS-CoV-2 originellement, poursuit aussi sa propagation, et est désormais présent dans 31 pays et territoires, soit dans 8 pays de plus, détaille l’Organisation mondiale de la santé dans sa revue épidémiologique hebdomadaire.