Etats-Unis  – Le variant Delta et les pénuries plombent la croissance

États-Unis : Le variant Delta et les pénuries plombent la croissance

Le PIB américain a affiché une augmentation de 2% au troisième trimestre, très loin des 6,7% atteints lors des trois mois précédents, selon des statistiques officielles.

De juillet à septembre, la croissance du produit intérieur brut (PIB) des États-Unis s’est établie à 2%, en rythme annualisé, mesure privilégiée par Washington, qui compare au trimestre précédent puis projette l’évolution sur l’année entière à ce rythme. «Une résurgence des cas de Covid-19 a entraîné de nouvelles restrictions et des retards dans la réouverture d’établissements dans certaines régions du pays», a détaillé le département du Commerce dans son communiqué publié jeudi.

Différentes méthodes

Le ralentissement est même plus fort qu’attendu, puisque les analystes tablaient sur 2,4%. Et la croissance est trois fois moins élevée qu’au deuxième trimestre, où elle avait bondi à 6,7%. Le mode de calcul de l’évolution du PIB diffère selon les pays. Ainsi, les pays de la zone euro, par exemple, qui publieront leur croissance vendredi, préfèrent une simple comparaison par rapport au trimestre précédent. Selon cette méthode de calcul, la croissance américaine serait alors de 0,5%. A titre de comparaison, le PIB de la France est attendu en hausse de 2,7%, selon cette formule. D’autres pays, comme la Chine, préfèrent comparer un trimestre par rapport au même trimestre de l’année passée. Cette mesure montre une croissance identique pour les croissances chinoise et américaine, à 4,9%.