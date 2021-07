Covid-19 : Le variant Delta met fin à l’insouciance, les restrictions s’étendent

Retour du masque, extension du pass sanitaire: le variant Delta aura eu raison de l’insouciance estivale, y compris dans des pays comme les États-Unis ou Israël qui s’imaginaient sortis d’affaire.

Getty Images via AFP

A la gare de Grand Central à New York, le 27 juin 2021/

Moins de quatre semaines après avoir célébré la fête nationale, tout sourire et sans masque au milieu d’un millier d’invités à la Maison Blanche, Joe Biden, qui promettait un «été de liberté» à ses compatriotes, a dû prendre jeudi une série de mesures pour relancer la vaccination, en panne après un démarrage tambour battant. Image symbolique, pour la première fois depuis des mois, le président américain est entré dans la salle où l’attendaient les journalistes avec un masque noir.

Les Américains, même vaccinés, sont en effet de nouveau appelés à remettre le masque dans les zones où la circulation du virus est importante. Les employés fédéraux non vaccinés auront eux l’obligation de porter le masque partout et de se soumettre à des tests réguliers.

Pour inciter à la vaccination des plus réticents, Joe Biden a appelé les autorités locales à verser 100 dollars à toute nouvelle personne se faisant vacciner, en puisant dans des fonds d’urgence débloqués pour faire face à la pandémie.

Vaccination «complémentaire» en Israël

Israël, qui avait aussi lancé très tôt une campagne de vaccination massive et se targuait d’être sorti en premier de la crise, a réinstauré jeudi le pass sanitaire, obligatoire dans les lieux accueillant plus de 100 personnes. L’Etat hébreu lance par ailleurs à partir de dimanche une campagne de vaccination «complémentaire» avec une troisième dose pour les plus de 60 ans.