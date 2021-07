Coronavirus : Le variant Delta pourrait devenir une menace dans les écoles

Dans le monde, la nouvelle variante du virus touche particulièrement les enfants et les adolescents non vaccinés. La task force suisse s’inquiète.

Dans les pays où le variant Delta prévaut, on observe un nombre supérieur à la moyenne de contaminations dans les écoles.

Face à la propagation du variant Delta, le gouvernement israélien a lancé un appel urgent pour que les enfants de plus de 12 ans se fassent vacciner. Dans le pays, la moitié des nouvelles infections concerne des jeunes de moins de 16 ans et le virus se répand rapidement dans les établissements scolaires. Même cas de figure en Grande-Bretagne où il se propage parmi les écoliers.

Les écoles suisses menacées ?

En Suisse, le Conseil fédéral prévoit un scénario similaire, rapporte la « Basler Zeitung ». Avant même l’apparition du variant Delta, on pouvait lire dans les trois phases d’assouplissement présentées en avril que «les écoles peuvent rester des foyers d'épidémie», comme les enfants ne seront pas vaccinés avant longtemps ou que seul un petit pourcentage d'entre eux le seront.

Urs Karrer, infectiologue et vice-président de la task force scientifique de la Confédération, affirme que « le variant Delta peut conduire à de nouveaux foyers de coronavirus dans les écoles après les vacances d'été». En effet, «le variant infecte les personnes non vaccinées dix à vingt fois plus fréquemment que les personnes vaccinées.»