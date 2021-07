MJF : Le variant Delta prive le Montreux Jazz de quelques têtes d’affiche

Le festival annonce l’annulation des concerts d’Arlo Parks, Nubya Garcia et Team Down du fait du durcissement des conditions d’entrée en Suisse depuis le Royaume-Uni.

«Nous avons le regret d’annoncer l’annulation des concerts d’Arlo Parks, Nubya Garcia et Team Down au Montreux Jazz Festiva l, en raison des conditions d’entrée en Suisse depuis le Royaume-Uni, où la situation est particulièrement délicate à cause de la progression du variant Delta.», a communiqué jeudi soir le Montreux Jazz Festival (MJF).