Coronavirus - Le variant Delta va-t-il gâcher nos vacances d’été ?

Parmi l’ensemble des assouplissements annoncés mercredi dernier, le C onseil fédéral a décidé de faciliter l’entrée dans le pays. La « liste rouge » (pays au retour desquels il est obligatoire de se placer en quarantaine ) a été considérablement réduite. Elle concerne désormais les pays dans lesquels circulent des variant du virus préoccupants. À ce jour, seul s trois pays y figure nt : l’ Inde, le Népal et le Royaume-Uni. À noter que les personnes vaccinées qui arrivent en Suisse depuis un pays en liste rouge n’auront pas besoin de présenter un test et de se placer en quarantaine. L’O ffice fédéral de la santé publique (OFSP) affirme en effet que les vaccins utilisés en Suisse offrent une protection très élevée, bien que légèrement réduite, contre le variant Delta. En revanche, les enfants qui ne sont ni vaccinés ni guéris de la maladie doivent se placer en quarantaine au retour d’un séjour dans l’un des pays où circule un variant préoccupant.