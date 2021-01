«On sait donc que ce variant du virus est en Suisse et se propage», a déclaré Virginie Masserey, cheffe de la section contrôle de l’infection et programme de vaccination à l’OFSP. Elle a expliqué qu’il avait été découvert dans les cantons de Vaud, Genève, Valais, Berne, Zurich et Saint-Gall.

«Comme une 2e pandémie»

La cheffe de la section contrôle de l’infection et programme de vaccination à l’OFSP a également plaidé en faveur du contact-tracing. Elle a demandé à tous ceux qui se sont rendus en Grande-Bretagne ainsi qu’à leur entourage de se faire dépister au plus vite via des tests PCR puis un séquençage.

En outre, le virus connaît de nombreuses mutations. Et plus le virus circule, plus il y a de mutations et plus il y a de probabilités que l’une d’elles soit dangereuse, a souligné Virginie Masserey. Raison pour laquelle il faut absolument diminuer le nombre de cas, via la vaccination et les gestes barrières.