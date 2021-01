«B117»: il est la nouvelle crainte des autorités en ce début d’année. C’est le petit nom du nouveau variant découvert en Angleterre, plus infectieux mais a priori pas plus dangereux, qui s’est propagé rapidement jusqu’à aboutir au reconfinement du Royaume-Uni. La semaine dernière, l’OFSP a communiqué à l’agence Keystone-ATS le nombre de cas confirmés détectés après analyse en laboratoire. En quatre jours, le chiffre a évolué très rapidement: 28 mardi, 37 mercredi, 46 jeudi, puis 88 vendredi.

Ampleur difficile à évaluer

Autre paramètre à prendre en compte: quels sont les échantillons analysés? En France par exemple, jeudi et vendredi dernier, la quasi-totalité des tests PCR positifs ont été soumis à un séquençage pour avoir une «cartographie» de la présence du variant dans le pays, comme l’indiquait le ministre de la Santé Olivier Véran dimanche sur CNews .

Déjà là mi-décembre

Difficile donc d’évaluer de façon précise l’ampleur de la présence de ces nouveaux variants en Suisse et leur circulation dans la population. Mais dimanche, les résultats d’une analyse des eaux usées ont été publiés, à laquelle ont notamment participé les deux écoles polytechniques de Lausanne et Zurich et l’institut Eawag.