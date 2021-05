Coronavirus : Le variant indien dans 44 pays, Biden appelé à l’aide pour des vaccins

Le variant découvert en Inde a été découvert dans 44 autres pays, selon l’OMS, et les appels à l’aide pour des vaccins se multiplient dans le monde, selon le président américain Joe Biden.

Selon les statistiques officielles, quelque 4000 personnes meurent actuellement chaque jour du Covid-19 en Inde, où le bilan total de l’épidémie frôle les 250’000 décès. L’Inde, avec ses 1,3 milliard d’habitants, est le deuxième pays le plus infecté au monde après les États-Unis, avec près de 23 millions de cas détectés. La nouvelle vague a submergé les grandes villes mais aussi les zones rurales, poussant les hôpitaux au point de rupture et entraînant de graves pénuries d’oxygène et de lits.

Appels à l’aide

L’Inde n’est toutefois pas le seul pays à se battre avec le virus. Près de la moitié des dirigeants de la planète ont demandé l’aide des États-Unis pour pallier le manque de vaccins, a affirmé mardi le président américain Joe Biden. «Tous les pays du monde se tournent vers nous», a-t-il expliqué lors d’un échange avec des gouverneurs pour faire le point sur la vaccination aux États-Unis. «J’ai 40% des dirigeants de la planète qui demandent si on peut les aider», a-t-il poursuivi. «On va essayer», a-t-il ajouté, sans livrer de chiffres ni de calendrier, et en martelant sa volonté de donner la priorité aux Américains. «Je pense que nous pouvons produire beaucoup plus de vaccins», a-t-il estimé.

Femmes enceintes

Les campagnes de vaccination continuent cependant et poussent plusieurs pays européens à se montrer plus confiants et à entamer un retour à une «vie normale». En Belgique, à compter du 9 juin, cafés et restaurants pourront de nouveau servir leurs clients à l’intérieur, et les salles de spectacles accueillir jusqu’à 200 personnes, a annoncé mardi le Premier ministre belge Alexander De Croo. Cafés et restaurants ont pu rouvrir sous certaines conditions leurs terrasses le 8 mai, après presque sept mois de fermeture pour endiguer les deuxième et troisième vagues de la pandémie de coronavirus. Mais c’est la première fois qu’une date de réouverture est donnée au secteur du spectacle dans son ensemble. Dans la campagne de vaccination, «nous avons franchi des pas de géant», a justifié en conférence de presse Alexander De Croo.