Covid-19 : Le variant Lambda arrive en Europe, est-il dangereux?

Après Delta, ce variant découvert en Amérique latine arrive aussi sur notre continent.

Plus contagieux ou plus mal combattu

Le variant Lambda a été découvert pour la première fois en Amérique latine. Il fait l’objet d’une surveillance particulière de la part de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis la mi-juin. En raison de sa mutation, il pourrait potentiellement être plus contagieux ou plus mal combattu par le système immunitaire humain, rapporte l’agence des Nations Unies à Genève. Lambda, ou «C.37», est apparu pour la première fois dans la base de données au Pérou en août 2020. Dans ce pays, 81% de tous les cas de Covid-19 analysés depuis avril ont été attribués à Lambda. En Argentine et au Chili, ce chiffre était d’environ un tiers au cours des derniers mois.

Des cas détectés en Europe

La vaccination semble efficace

Les variants du Coronavirus sont divisés en deux catégories par l’OMS:

1. Variants sous observation (ou «variants d’intérêt») qui conduisent à des cas groupés ou se produisent dans plusieurs pays. Cela inclut le Lambda.

2. Un niveau plus haut se trouvent les variants préoccupants. Ils sont manifestement plus contagieux, plus difficiles à contrôler ou conduisent à des maladies plus graves. Il s’agit par exemple du variant Delta, à cause duquel les JO de Tokyo se feront sans public.