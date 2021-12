Covid-19 : Le variant Omicron est officiellement présent dans le Jura

Dans ce contexte, le gouvernement a décidé d’adapter les règles pour les visites dans les institutions de soins: il faudra désormais que les visiteurs soient vaccinés ou guéris.

Ainsi, le gouvernement a décidé d’imposer aux visiteurs des institutions sociales et aux établissements de soins d’être vaccinés ou guéris (règle des 2G). Les institutions qui le souhaitent peuvent également demander en plus aux visiteurs de présenter un test négatif à l’entrée (2G+). Des exceptions sont prévues, notamment dans les situations de fin de vie. L’ordonnance cantonale a été modifiée dans ce sens. Les sorties des résidents dans les familles sont également déconseillées, principalement pour les personnes non immunisées. En cas de sortie, les résidents devront se soumettre à des tests. Des tests répétitifs seront également introduits pour les résidents des institutions.

Capacité de tests augmentée

Par ailleurs, les personnes domiciliées dans le Jura peuvent également se rendre du 27 au 30 décembre dans le centre de test mis en place à la Halle des fêtes de Reconvilier (BE). Un accord en ce sens a été passé avec le canton de Berne. Le centre est réservé aux personnes symptomatiques et ne délivrera pas de certificat. Il est possible de s’y rendre sans rendez-vous, mais l’inscription en ligne est fortement recommandée. Elle se fait via ce lien. Le suivi des personnes testées positives sera assuré ensuite par la cellule COVID jurassienne.