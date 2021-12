Aviation : Le variant Omicron fait annuler plus de 4500 vols dans le monde pour Noël

Depuis vendredi, le trafic aérien est perturbé en raison des quarantaines imposées au personnel navigant. De nombreuses liaisons sont supprimées et d’autres retardées.

Selon le site Flightaware, on comptait samedi à 11 h (heure suisse) au moins 2300 annulations de vols, dont plus de 800 sont des trajets liés aux États-Unis, qu’il s’agisse de liaisons internationales ou internes, et plus de 2300 retards.