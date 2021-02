Etats-Unis : Le vaste plan de relance Biden adopté à la Chambre

La Chambre américaine des représentants a approuvé ce samedi le vaste plan de relance de 1900 milliards de dollars voulu par Joe Biden, grâce aux seules voix des démocrates. Un premier cap crucial avant son examen au Sénat.

Le temps presse pour soutenir la première économie mondiale, durement frappée par la pandémie de Covid-19. Et le nouveau président démocrate voulait au départ voir son «Plan de sauvetage américain» adopté dès début février. Face au retard, il avait exhorté cette semaine le Congrès à «avancer rapidement».

Après des heures de débat, le projet de loi a été adopté dans la nuit à la chambre basse par 219 voix, toutes démocrates, contre 212 (dont deux démocrates), les républicains dénonçant des mesures trop coûteuses et mal ciblées. «Le texte est approuvé», a déclaré a présidente démocrate de la Chambre Nancy Pelosi peu après deux heures du matin, sous les applaudissements de son groupe.

«Gâchis»

«Après un an de pandémie et de crise économique, les Américains doivent savoir que leur gouvernement agit pour eux. Et que comme le président Biden l’a dit: l’aide arrive», avait lancé Nancy Pelosi avant le vote. «Si nous ne mettons pas en œuvre ce plan d’aide, les résultats pourraient être catastrophiques», avait-elle ajouté.