Pédocriminalité : Le Vatican défend le pape émérite Benoît XVI

Le Vatican a défendu mercredi, l’action du prélat allemand contre les abus sexuels dans l’Église catholique pendant son mandat pontifical.

Le Vatican a pris mercredi, la défense du pape émérite Benoît XVI, mis en cause dans sa gestion de violences sexuelles sur mineurs par un rapport publié la semaine dernière en Allemagne. Selon ce rapport indépendant, Benoît XVI, qui avait renoncé à sa charge en 2013, n’a rien entrepris pour écarter quatre ecclésiastiques soupçonnés de violences sexuelles sur mineurs dans l’archevêché de Munich et de Freising, qu’il a dirigés entre 1977 et 1982. Mais le Vatican, par la voix du directeur éditorial des médias du Saint-Siège, a défendu l’action du prélat allemand contre les abus sexuels dans l’Église catholique pendant son mandat pontifical.