VALAIS/VATICAN - Le Vatican est disposé à lever le voile sur l’affaire des gardes suisses

L’affaire avait fait grand bruit à l’époque. Le 4 mai 1998, Aloïs Estermann, alors commandant des gardes suisses, et son épouse , sont tués au c œ ur du Vatican. Quelques heures plus tard seulement après le drame , le Valaisan Cédric Tornay est désigné comme auteur de ces faits, celui-ci ayant retourné son pistolet contre lui juste après le double meurtre, selon la version officielle. Une thèse toujours réfutée par les proches du jeune Romand, âgé de 23 ans au moment des faits.