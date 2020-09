Christianisme : Le Vatican fixe sa doctrine sur la fin de vie

Dans sa lettre Samaritanus Bonus publiée ce mardi, l’Eglise catholique détermine sa position quand la mort est inéluctable: ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie.

Le Vatican a publié mardi un document fixant sa doctrine sur la fin de vie, réaffirmant son opposition absolue à l’euthanasie et au suicide assisté mais aussi aux traitements «disproportionnés» et inefficaces, sources de souffrances.

Adressée aux fidèles, aux prêtres, aux soignants et aux familles, la lettre «Samaritanus Bonus» ("Le bon Samaritain") reprend pour l’essentiel des positions connues du Saint-Siège sur l’accompagnement des personnes en fin de vie.

L’euthanasie y est décrite comme un «crime contre la vie humaine», le suicide assisté de «grave péché» et ceux qui ont décidé d’y recourir ne peuvent recevoir les sacrements.

La congrégation va même plus loin en précisant que ce renoncement «signifie aussi une forme de respect pour la volonté du mourant» exprimée par exemple dans des directives anticipées. Ajoutant: «à l’exception de tout acte d’euthanasie ou de nature suicidaire».

De même, «quand la nutrition et l’hydratation ne bénéficient plus au patient, soit parce que son organisme ne peut plus les absorber, soit parce qu’il ne peut les métaboliser, leur administration doit être suspendue».