«Fortnite»

Le Vaudois 4zr, 12e meilleur joueur solo d’Europe

Originaire de Renens, le jeune joueur de 15 ans a fait étalage de son talent brut ce week-end lors de la finale des FNCS Invitational.

«Vu mon mauvais départ dans le tournoi samedi, je ne peux qu’être content du résultat. Mais avec le recul, je me dis que le top 10 était atteignable». Comme à son habitude, Jérémy «4zr» Dang est modeste devant l’immense exploit accompli. Alors qu’ils étaient 600 sur la ligne de départ il y a deux semaines, le Vaudois de 15 ans est devenu ce week-end le 12e meilleur joueur solo d’Europe lors de la finale des Fortnite Champion Series Invitational, remportée par l’Allemand JannisZ. Le joueur de Renens s’est ainsi permis de griller la politesse à des superstars internationales telles que Benjyfishy, MrSavage ou encore Mitr0.

Un brillant comeback

L’horizon s’annonçait pourtant plutôt sombre pour 4zr au terme de la première journée de la compétition, étalée sur deux jours (deux sessions de six matches). Avec seulement 6 points au compteur, la nouvelle recrue de Grizi Esport pointait alors à la 48e place du classement, sur 100 adversaires en lice. «J’ai énormément souffert durant la première session, concède-t-il, et j’étais assez dégoûté de ma performance». Mais contrairement à d’autres joueurs, le mental est l’une des forces du Vaudois. Malgré ce gros retard, 4zr a donc remis l’ouvrage sur le métier avec calme et détermination lors de la manche décisive dimanche.