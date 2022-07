«Fortnite»: Le Vaudois 4zr s’apprête à «tout donner pour revenir au sommet»

Sur la planète «Fort­nite», on ne présente plus le joueur vaudois 4zr: avec une qualification à la coupe du monde en 2019 et pas loin d’une dizaine de finales des Fortnite Champion Series (FNCS) à son actif, le Renanais de 17 ans fait partie des «vétérans» du battle royale d’Epic Games. Après avoir levé le pied pendant plusieurs mois en 2022, il nous fait part de sa détermination à l’occasion de la reprise des FNCS.