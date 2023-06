Le Vaudois Affi qualifié pour le tournoi de Zerator sur «Trackmania»

Affi (à g.) et Wingobear portent les couleurs de la team genevoise BDS.

Les qualifications pour l’Ascension, le tournoi créé par le streamer Zerator qui se déroule cette année sur le jeu de course «Trackmania», se sont déroulées sur un rythme endiablé, ce week-end. Sur les seize joueurs qui ont décroché leur place pour les demi-finales figurent le Vaudois de l’équipe suisse BDS, Affi, qui avait remporté la Zrt Trackmania Cup 2022 en duo avec Gwen, et son coéquipier chez BDS, le Français Wingobear. Leur coéquipier fribourgeois Yannex n’a, lui, pas réussi à se qualifier.

Défendant les couleurs de l’équipe lausannoise Glorious, le Français Heav a également obtenu son billet pour la phase finale, aux côtés des incontournables Gwen, Bren ou CarlJr. Les demi-finales et la finale auront lieu sur la scène du Casino de Paris le jeudi 29 juin, commentées par les streamers Zerator et Etoiles. Les prochaines étapes de la compétition auront lieu à Lille (16 septembre) et Montpellier (28 octobre). Le cash prize participatif total pour les trois événements dépasse pour l’instant les 90’000 euros (le montant définitif sera connu le 28 juin).