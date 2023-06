Football: Le Vaudois Andi Zeqiri va quitter le FC Bâle

L’international suisse (7 sélections) a disputé 50 rencontres toutes compétitions confondues sous les couleurs rhénanes lors du dernier exercice, trouvant le chemin des filets à 18 reprises et délivrant deux passes décisives. Malgré une belle épopée sur la scène continentale avec une élimination frustrante contre la Fiorentina (2-1, 1-3 ap) en demi-finales de la Conference League, le FCB a globalement raté sa saison 2022/23 en bouclant le championnat de Super League à une modeste 5e place et en échouant aux portes de la finale de la Coupe de Suisse (défaite 2-4 à domicile contre le futur vainqueur Young Boys).

L’avenir du buteur formé à Team Vaud et au Lausanne-Sport, également passé par la Primavera de la Juventus Turin, s’écrit pour l’heure en pointillé. «Il se concentre sur l’équipe nationale et l’avenir nous dira où il va marquer des buts», ajoute le communiqué de la société Gold Kick SA. Depuis son départ de la capitale olympique en 2020, Zeqiri a joué successivement à Brighton (13 apparitions, un but), à Augsburg (23 parties, deux goals) et, donc, à Bâle.