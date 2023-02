Le Vaudois Anton Engel au casting de Magic Mike 3

Du district de Morges au cinéma hollywoodien, il n’y a que quelques pas de danse, du moins pour Anton Engel. Ce Vaudois de 29 ans, qui a grandi à Ballens (VD), peut en effet se targuer de jouer dans «Magic Mike’s Last Dance», troisième film de la saga après «Magic Mike» et «Magic Mike XXL» . Pas mal pour une première expérience sur grand écran.

La danse, Anton la pratique depuis sa jeunesse. Parti en Suède (pays d’origine de son père) à l’âge de 17 ans, il y restera trois ans avant de s’installer à Londres. «C’est là que j’ai vraiment commencé à danser de manière professionnelle, notamment pour le groupe Fifth Harmony, raconte-t-il. En 2017, alors que j’étais en tournée, j’ai vu qu’un spectacle «Magic Mike» allait se créer à Las Vegas. J’ai envoyé des photos et des vidéos et on m’a dit qu’on voulait me voir. Après quatre jours d’audition, j’ai été engagé.»