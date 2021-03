Les Mondiaux juniors de ski alpin ont commencé fort pour la Suisse. Le Vaudois Gaël Zulauf (20 ans) a pris la 3e place du super-G à Bansko (Bulgarie), grâce une très bonne partie finale. Sur une piste très courte (moins de 50 secondes de course), le skieur de Château-d’ Œ x a terminé à 5 centièmes de l’Italien Giovanni Franzoni, médaillé d’or. L’Autrichien Lukas Feurstein a terminé deuxième à 4 centièmes du Transalpin.

Gaël Zulauf avait terminé au pied du podium lors de la descente des Mondiaux juniors de Narvik (Norvège) remportée il y a un an par le Fribourgeois Alexis Monney. Clin d ’ œil du destin, le Vaudois était dans un premier temps réserviste cette année et a remplacé en dernière minute son compatriote … Alexis Monney, victime d’une fracture de la pommette il y a deux semaines. Côté suisse, Joël Lutolf a terminé 10e, Nick Spörri s’est classé 17e et Fadri Janutin 27e. Jeudi, les Mondiaux juniors de Bansko se poursuivent avec le slalom géant masculin.