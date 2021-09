Red Bull Dance Your Style - Le Vaudois Mams représentera la Suisse en Afrique du Sud

Le 4 décembre 2021, le danseur et chorégraphe de 33 ans d’origine congolaise tentera de remporter la finale mondiale du Red Bull Dance Your Style.

Presque une semaine après avoir conquis le public lausannois en finale suisse du concours de danse le 4 septembre 2021 , Mams – Mamadou Kalambo de son vrai nom – est encore sur son petit nuage. S’il ressent évidemment de la pression à l’idée de représenter notre pays face à des danseurs venus du monde entier, il savoure cette victoire qui a pour lui un goût tout particulier.

Qu’est-ce que ça fait de gagner la finale suisse de ce concours?

Il y a tellement d’émotions que je ne pourrais pas r ésumer cela en un seul mot. Ma famille était présente, mes élèves, que je forme depuis plus 10 ans étaient là aussi, mes enfants également. C’est valorisant, parce que je suis quelqu’un qui adore bosser. Ç a valorise les heures de travail que j’ai faites.

Mams et son trophée 20min/Vanessa Lam

Vous avez dansé face à certains de vos élèves de l’école Leszarts, à Vevey.

Oui, celui que j’ai affronté en finale est l’un de mes plus anciens élèves, je l’appelle «mon bébé». Il a 22 ans. Il a commencé avec moi à l’âge de 11 ans et il est encore là aujourd'hui. C’est magnifique de se retrouver face à un élève dont tu sais qu’il est puissant, fort et imprévisible.

Que vous a-t-il dit après votre victoire?

Il m’a dit : «Bravo, tu le mérites. Ton histoire commence maintenant». J e n’ai pas beaucoup eu l'occasion de voyager. J’ai eu de la peine à obtenir un passeport congolais, ça ne fait pas longtemps que je l’ai . Pendant des années, quand je remportais des concours ici qui permettaient d’aller à Las Vegas pour représenter la Suisse, j’envoyais mes élèves et je les attendais ici. Je l’ai vécu trois fois . J ’ai d’ailleurs gagné deux fois le Red Bull Dance Your Style, en 2014 et en 201 5, mais je n’ai pas pu aller en finale mondiale, parce que je n’avais pas de passeport.

Comment vous sentez-vous à l’idée de représenter la Suisse le 4 décembre 2021 en Afrique du Sud?

C’est une grosse pression. Ç a fait longtemps que je suis là et que je dis que je le fais pour mon pays, pour la S u isse , parce que j’ai commencé ici. On m’a toujours dit d’aller faire des castings ailleurs, en France par exemple . Oui, c’est cool, mais j’ai toujours voulu que ça parte d’ici et je me battrai pour que ça parte d’ici et que ça s’exporte.

Avez-vous déjà pensé à participer à une émission de télévision telle que «La France a un incroyable talent» comme l’ont fait Dakota et Nadia ou Yera et Léonilde?