Genève : Le vélib’ genevois a enregistré 100’000 locations en un an

Le Canton et ses partenaires jubilent: selon eux, les vélos en libre-service sont un succès, une année après leur lancement.

Avec 8000 utilisateurs réguliers et plus de 100’000 locations recensés en un an, «VéloPartage a trouvé son public», s’est réjoui le Canton, jeudi. L’indice de satisfaction des utilisateurs est bon, selon la plateforme Donkey Republic, exploitante du réseau de vélos en libre-service (VLS) en partenariat avec l’association Genèveroule. Inauguré le 18 août 2020, le dispositif compte aujourd’hui plus de 180 stations dans 20 communes. Une expansion du réseau est à l'étude, a indiqué l’Etat.