Genève: Le vélo n’a pas fini d’éclipser les voitures au centre-ville

Moins de voitures et de stationnements, plus de vélos, de bus et de trains. C’est, en résumé, le futur de la mobilité à Genève, selon les autorités. Elles ont présenté mardi une série d’actions pour remplir leurs objectifs climatiques, soit baisser les émissions de CO2 de 60% d’ici à 2030 et atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Une diminution de 40% du trafic individuel motorisé est nécessaire d’ici à huit ans, a expliqué le conseiller d’État Serge Dal Busco, chargé des Infrastructures, pour qui «passer au tout-électrique ne suffira pas».