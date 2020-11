3

74

En jours, le record établi par Armel Le Cléac’h, vainqueur de la dernière édition. Le Français s’était imposé en 74 jours, 3 heures et 35 minutes très exactement, juste devant le Britannique Alex Thomson (74 jours 19 heures et 35 minutes).

33

Comme le nombre de solitaires engagés sur le neuvième Vendée Globe. Parmi eux, six femmes, un record. Presque autant que lors de toutes les éditions précédentes réunies (7). Samantha Davies, qui s’élance pour la troisième fois, est la plus expérimentée d’entre elles.

27

Comme l’âge d’Alan Roura, benjamin de la course. Le Genevois était déjà le plus jeune à s’élancer lors de la précédente édition, voici quatre années de cela. Partir c’est une chose, encore faut-il arriver à point: Roura avait marqué les esprit en devenant le plus jeune participant à finir la course.