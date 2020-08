Canton de Neuchâtel St-Sulpice: 24 mois ferme requis contre le chanvrier

Trois hommes doivent répondre au Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry (NE) de trafic de stupéfiants. Le principal suspect est également accusé d’avoir détenu illégalement 146 armes.

Le Ministère public a requis devant le Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers 24 mois de prison ferme pour un cultivateur de chanvre, accusé d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants et sur les armes. Son avocat réclame huit mois avec sursis.

Selon le procureur, il y a de plus un concours d’infractions, en raison de la détention illégale d’un «véritable arsenal» de 146 armes. Le principal prévenu «a une prise de conscience limitée ou nulle», ce n’est «donc pas un bon candidat pour le sursis». Selon Fabrice Haag, l’accusé a un sentiment d’impunité, de toute puissance.

«J’achète des armes et on boit l’apéro»

Durant son interrogatoire, le principal prévenu a d’ailleurs déclaré «avoir racheté 40 armes» depuis sa sortie de prison préventive en décembre 2018. «Je collectionne les armes depuis l’âge de 16 ans. C’est une passion. Les gens le savent et le vendredi à 17h00, j’achète des armes et on boit l’apéro», a-t-il ajouté. Il a précisé qu’aucune de ses «armes» n’était chargée.