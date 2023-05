Société: Le vendredi, les gens prennent congé et les bus roulent moins

En analysant les résultats, entre avril 2022 et mars 2023, des compteurs de passage pour piétons et cyclistes en ville de Zurich, on s’aperçoit que 43’700 personnes en moyenne se déplacent les mardis . Les mercredis et les jeudis sont à peine moins fréquentés. Les lundis, ce sont 39’489 mouvements qui sont enregistrés. Et avec seulement 37’240 mouvements, les vendredis présentent une valeur de 15% plus basse que les mardis.