Amérique du sud : Le Venezuela confirme «l’infâme enlèvement» de huit de ses soldats

Le ministre de la Défense vénézuélien est apparu à la TV samedi pour dénoncer la capture de huit militaires par un groupe armé colombien, près de la frontière.

«Nous exigeons de leurs ravisseurs (...) la préservation de leur vie et de leur intégrité physique», a déclaré le ministre Vladimir Padrino Lopez.

Appel à la Croix rouge

«Nous exigeons de leurs ravisseurs (...) la préservation de leur vie et de leur intégrité physique (...) Nous avons effectué des contacts conduisant à leur libération prochaine et la Chancellerie (ministère des Affaires étrangères) se coordonne avec le Comité international de la Croix rouge pour faire le lien avec nos frères combattants», a ajouté le ministre.

Jointe par l’AFP, la Croix Rouge avait reconnu avoir pris connaissance du texte sans vouloir faire d’autres déclaration, son travail humanitaire «étant régi par des principes de neutralité et de confidentialité».

Exode de milliers de civils

Depuis fin mars, les combats dans cette région de grande insécurité et à la frontière poreuse ont fait 16 morts du côté de l’armée, selon le bilan officiel du ministère de la Défense vénézuélien qui a fait état de «pertes» infligées à l’ennemi et de plus d’une trentaine de prisonniers. Des milliers de civils ont fui le secteur.