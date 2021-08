Amérique latine : Le Venezuela enlèvera six zéros au bolivar à partir d’octobre

Frappé de plein fouet par une énorme inflation, le Venezuela reste englué dans une situation très compliquée. Du coup, Caracas veut sérieusement réévaluer sa monnaie.

En effet, la plupart des transactions se font en dollars, alors que l’inflation a été de plus de 250% entre janvier et mai. L’hyperinflation a atteint 400’000% en 2018.

Deux ménages sur trois sont pauvres

«Un fait historique»

«Ce changement d’échelle monétaire, qui s’appuie sur l’approfondissement et le développement de l’économie digitale, constitue un fait historique au moment où le pays entame un redressement économique, après une crise provoquée par l’attaque brutale de notre économie et notre monnaie et le blocus économique criminel et financier», poursuit le texte.