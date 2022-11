Pétrole : Le Venezuela souhaite une levée totale des sanctions

Cette autorisation est intervenue immédiatement après la signature d’un accord au Mexique entre le pouvoir vénézuélien et l’opposition pour le déblocage de trois milliards de dollars vénézuéliens gelés à l’étranger suite aux sanctions, afin de les affecter à des projets sociaux (électricité, eau et aides aux régions affectées par les inondations).

«Elections sans sanctions»

Les États-Unis et la communauté internationale, qui ne reconnaissaient pas la réélection de Nicolás Maduro en 2018, boycottée par l’opposition, ont infligé d’importantes sanctions au pays, espérant l’évincer du pouvoir. «L’idée de retirer le Venezuela du circuit économique mondial était une mauvaise idée, une idée extrémiste de Donald Trump, et ils en paient le prix parce que le Venezuela fait partie de l’équation énergétique mondiale», a déclaré mercredi le président Maduro.

«Faire preuve de bonne volonté»

Ces trois milliards s’inscrivent dans un accord entre pouvoir et opposition, qui ont repris en novembre des négociations interrompues depuis plus d’un an visant à sortir le pays de la crise économique mais surtout politique. L’opposition réclame notamment un scrutin «libre, juste, démocratique et observable» pour la présidentielle de 2024.