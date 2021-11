Le Venoge déroule le tapis rouge aux DJ

1 / 10 Limp Bizkit à voir le mercredi 17 août 2022. imago images/Gonzales Photo Iggy Pop à voir le mercredi 17 août 2022. imago images/Marcos Pergon Bob Sinclar à voir le vendredi 19 août 2022. Instagram

C’est une bien belle affiche que le Venoge Festival a dévoilée le mardi 30 novembre 2021. L’événement ne change pas une recette gagnante – record de fréquentation en 2019 avec 30’000 personnes – en thématisant ses soirées du 17 au 21 août 2022. Rappelons que l’open air étrennera en août 2022 son nouveau terrain de jeu à Penthaz (VD). «Il faut y croire et ne pas se morfondre. Notre postulat est qu’en juin 2021, les autorités ont annoncé que des grandes manifestations pourraient avoir lieu. Il n’y a pas de raison que ça change en 2022, surtout avec l’avancée de la vaccination. On ne veut pas rester les bras croisés», commence Greg Fischer, patron du festival.

C’est un public de rockers qui l’inaugurera le premier soir. Limp Bizkit, déjà annoncé pour les éditions reportées de l’open air, sera à nouveau tête d’affiche. Les turbulents Américains seront accompagnés par le non moins turbulent Iggy Pop, infatigable icône du punk et du rock. Le jeudi sera comme de coutume consacré aux sonorités vintage avec Kool & The Gang, Emile & Image ou Madness en metteurs d’ambiance. En revanche, pour le vendredi, petite évolution. Si le style ne change pas, l’electro à toutes les sauces, le rythme de la soirée oui. Le Venoge Festival fait le pari de se transformer en «plus grand dancefloor à ciel ouvert du canton» en proposant de la musique non-stop de l’ouverture à la fermeture des portes. Une sacrée ribambelle de DJ plus connus les uns que les autres se relaieront aux platines. On pense à Ofenbach, Martin Solveig, Bob Sinclar ou Mosimann. «On est parti en mode festival électronique où les DJ s’enchaînent sur les scènes non-stop. Il y a aura 7 ou 8 par scène. On n’a de loin pas encore annoncé tous les artistes qui seront présents», détaille Greg.

Le samedi offre-lui un changement de cap par rapport aux éditions précédentes. La chanson sera reine avec Calogero et Julien Clerc en stars. Par le passé, cette soirée misait sur un melting-pot de rap, de pop et de folk. Le dimanche, lui, sera à nouveau consacré aux familles avec Amel Bent et Dadju en stars. Cette journée est complétée encore par la présence du rappeur Hatik, qui s’adressera à un public d’ados et de jeunes adultes: «Avec Hatik, c’est du hip-hop, mais ça reste facile d’écoute et très poli tant au niveau des paroles et de la musique». Matt Pokora, initialement annoncé, n’est plus à l’affiche. «Il y a une forte probabilité qu’il ne tourne pas en 2022 et que la date soit reportée en 2023.»

Tous les billets pour 2020 ou 2021 déjà achetés restent valables. La suite de la programmation sera annoncée le 25 janvier 2022.

Le programme