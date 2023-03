Le Venoge Festival repris par un cador de l’événementiel

Petit séisme dans le microcosme des festivals romands: le Venoge Festival a confié sa gestion à la société Grand Chelem Event SA. On doit à cette dernière l’organisation du Bol d’Or, du Triathlon de Lausanne, du festival Lausanne Lumières, du basket 3x3 à Lausanne et Zurich ou encore des tournois de tennis à Gstaad. L’open air invoque, après une édition record en 2023 sur son nouveau site de Penthaz (VD) , une professionnalisation de sa structure.

«Le Venoge Festival étant devenu en quelques éditions seulement l’un des cinq grands festivals de Suisse romande, il devenait indispensable de mettre en place une structure adaptée à la taille de l’événement. Un assainissement financier s’est avéré également nécessaire pour pérenniser le festival», expliquent les organisateurs, via un communiqué, le 20 mars 2023. Ils ajoutent que l’entreprise a «repris la gestion du Venoge Festival» et que le comité actuel de la manifestation travaillera «main dans la main» avec elle: «Cette union permet d’offrir une organisation professionnelle et donne une assise financière solide au festival.»