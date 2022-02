Guerre en Ukraine : Le Verbier Festival écarte son directeur musical, proche de Poutine

Le festival de musique classique renvoie le chef d’orchestre Valery Gergiev et annonce qu’il déprogrammera tous les artistes qui prennent position en faveur du gouvernement russe.

Largement reconnu pour son talent, le chef d’orchestre russe Valery Gergiev n’est plus le directeur musical du Verbier Festival, qui l’a annoncé lundi par voie de communiqué. «Le Festival a demandé et accepté sa démission», y lit-on. «Le Verbier Festival, son personnel, sa direction et son conseil d'administration condamnent fermement l'horrible agression de la Russie contre l'Ukraine. Nous suivons avec tristesse et horreur la violation que le régime russe impose au peuple ukrainien. Nous prions pour eux et saluons le courage dont ils font preuve pour réfuter l'agresseur», est-il écrit.