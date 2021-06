France : Le verdict dans l’affaire Bygmalion est attendu pour le 30 septembre

Nicolas Sarkozy risque 1 an de prison, dont 6 mois de sursis, et 3750 euros d’amende pour le financement illégal de sa campagne électorale de 2012.

Un an de prison dont six mois avec sursis et 3750 euros d’amende ont été requis à l’encontre de Nicolas Sarkozy, jugé pour «financement illégal de campagne électorale». La défense de Nicolas Sarkozy a, elle, réclamé mardi la relaxe de son client devant le Tribunal correctionnel de Paris.