France : Le verdict de l’attentat de Nice prévu le 13 décembre

Le verdict du procès de l’attentat de Nice, qui avait fait 86 morts et plus de 400 blessés, le 14 juillet 2016, sera rendu le 13 décembre, a annoncé mercredi, la cour d’assises spéciale de Paris. Cette cour spécialement composée de six magistrats professionnels juge depuis le 5 septembre huit accusés, trois pour association de malfaiteurs terroriste et cinq pour trafic d’armes (dont l’un en son absence).