France : Le verdict du procès de l’attentat de Nice rendu ce mardi

Le procès de l’attentat de Nice a duré plus de trois mois.

L’assaillant, Mohamed L.-B., 31 ans, avait été abattu par la police au terme de sa course meurtrière. Son acte avait été revendiqué par le groupe État islamique, mais aucun lien n’a pu être mis en évidence entre le mouvement jihadiste et le chauffeur-livreur tunisien. En l’absence de celui qui aura été au cœur des débats, «il y aura des frustrations, c’est inévitable», a prévenu le parquet national antiterroriste à l’adresse des quelque 2500 parties civiles constituées.

«Intime conviction»

L’avocate générale Alexa Dubourg a souligné que le procès ne compenserait pas la douleur «immense, insondable» des endeuillés et des rescapés . «Juger toutes les responsabilités ne veut pas dire faire porter le poids de l’absent aux accusés», a-t-elle ajouté, «ce qui sera juste, c’est que les peines soient adaptées à la responsabilité de chacun».

Après plus de trois mois d’audience, les cinq magistrats professionnels doivent, en répondant à 81 questions, dire leur «intime conviction» sur le rôle des huit accusés, dont aucun n’est jugé pour complicité de l’attentat. De l’avis des avocats de la défense comme des parties civiles, les débats n’auront pas permis de dissiper toutes les «zones d’ombre» sur le rôle de chaque accusé.

Quinze ans de prison requis

Cet habitant de Nice de 27 ans a reconnu avoir fourni un pistolet à l’assaillant, qui s’en était servi lors de l’attentat sans faire de blessé. «Je suis coupable d’avoir vendu une arme, sans y réfléchir. Et depuis, ça fait plus de six ans que je n’arrête pas d’y réfléchir», a-t-il assuré lundi. C’est le seul accusé qui encourt la perpétuité, car en situation de récidive en raison d’une condamnation pour vol en 2014.