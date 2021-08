Justice : Le verdict du procès du héros de «Hôtel Rwanda» attendu le 20 septembre

L’ancien directeur d’hôtel, ayant sauvé plus de 1000 personnes au cours du génocide de 1994, est visé par neuf chefs d’accusation. Il connaîtra le verdict de son procès dans un mois.

Le verdict du procès pour « terrorisme » de Paul Rusesabagina, ancien hôtelier dont l’histoire a inspiré le film «Hôtel Rwanda», sera rendu le 20 septembre, a annoncé vendredi l’autorité judiciaire rwandaise. Le tribunal de Kigali qui a jugé de février à juillet M. Rusesabagina et 20 autres personnes avait annoncé mercredi qu’il reportait l’annonce de sa décision prévue le 20 août.

«Le prononcé du jugement dans l’affaire de M. Paul Rusesabagina et ses coaccusés a été ajourné au 20 septembre 2021 à 11 h 00», a annoncé l’autorité judiciaire sur son compte Twitter. Paul Rusesabagina a été rendu célèbre par le film «Hôtel Rwanda» qui raconte comment cet ancien directeur de l’hôtel des Mille Collines à Kigali, un Hutu modéré, a sauvé plus de 1000 personnes au cours du génocide de 1994 qui a fait 800’000 morts, principalement des Tutsis.

Neuf chefs d’accusation

La prison à vie a été requise contre lui. Paul Rusesabagina a participé à la fondation en 2017 du Mouvement rwandais pour le changement démocratique (MRCD), dont le FLN est considéré comme le bras armé. Mais il nie toute implication dans des attaques menées par ce groupe en 2018 et 2019, qui ont fait neuf morts.

«Ses droits n’ont jamais été violés»

M. Rusesabagina et ses avocats ont boycotté les audiences depuis mars, dénonçant un procès «politique» rendu possible par son «enlèvement» organisé par les autorités rwandaises, ainsi que des mauvais traitements en détention. Il vivait en exil depuis 1996 aux États-Unis et en Belgique, pays dont il a acquis la nationalité. Il a été arrêté en août 2020 au Rwanda dans des circonstances troubles, à la descente d’un avion qu’il pensait être à destination du Burundi.