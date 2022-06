Johnny Depp contre Amber Heard : L’annonce du verdict est imminente

Les jurés du procès pour diffamation opposant Johnny Depp à Amber Heard sont arrivés, ce mercredi, à un verdict. Celui-ci sera dévoilé d’ici à une heure.

Au troisième jour des délibérations, mercredi, pour répondre à une quarantaine de questions qui devaient permettre de déterminer si Amber Heard et Johnny Depp se sont mutuellement diffamés et s’ils peuvent obtenir des dommages-intérêts, les jurés sont parvenus à un verdict. Au total, les sept jurés ont délibéré près de treize heures depuis vendredi pour s’accorder sur une décision unanime, qui sera rendue à 15 heures, heure locale, 21 heures en Suisse.

Les jurés – cinq hommes et deux femmes – ont reçu, de la part de la juge Penney Azcarate, un document sur lequel figurent 24 questions concernant la plainte de Johnny Depp et 18 pour celle d’Amber Heard. La vedette de la saga «Pirates des Caraïbes» poursuivait son ex-femme devant le Tribunal de Fairfax, près de Washington, pour une tribune publiée par le «Washington Post», en 2018. Même s’il n’est pas nommé, Johnny Depp estime que cette tribune a détruit sa carrière et sa réputation, et réclame 50 millions de dollars en dommages et intérêts.