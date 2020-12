Coronavirus : Le verdict européen sur le vaccin Pfizer/BioNTech bientôt rendu

La commercialisation du vaccin des laboratoires américain et allemand sera approuvée ou rejetée au plus tard le 29 décembre lors d’une réunion extraordinaire de l’Agence européenne des médicaments.

Les vaccins de Pfizer/BioNTech, Moderna et AstraZeneca/Oxford sont soumis depuis plusieurs semaines à un «examen continu» auprès de l’Agence européenne des médicaments. (Photo d’illustration)

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé mardi qu’elle tiendrait une réunion extraordinaire le 29 décembre «au plus tard» pour donner, ou pas, son feu vert à la commercialisation du vaccin contre le Covid-19 développé par l’allemand BioNTech et l’américain Pfizer.

«Si les données soumises sont suffisamment solides pour conclure sur la qualité, la sécurité et l’efficacité du vaccin, l’EMA (…) conclura son évaluation lors d’une réunion extraordinaire prévue le 29 décembre au plus tard», a déclaré le régulateur européen dans un communiqué.

Auparavant, l’alliance entre les laboratoires américain Pfizer et allemand BioNTech avait annoncé avoir déposé la demande d’autorisation conditionnelle de son vaccin contre le Covid-19 dans l’UE auprès l’EMA.

«Examen continu»

Basée à Amsterdam, l’Agence européenne des médicaments a mis en oeuvre une procédure accélérée dit «d’examen continu» pour évaluer les données de sécurité et d’efficacité des vaccins contre le Covid-19 au fur et à mesure de leur parution. Les vaccins de Pfizer/BioNTech, Moderna et Oxford/AstraZeneca sont les trois projets de vaccin soumis depuis plusieurs semaines à cet «examen continu».