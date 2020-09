Mobilité : Le verdissement d’Uber plébiscité par le public suisse

Uber Green, lancé en juin en Suisse, a recensé un bond de 40% du nombre de ses utilisateurs. Les Helvètes recherchent davantage de véhicules propres.

«En tant que principale plateforme de mobilité en Europe, nous avons un rôle important à jouer dans la lutte contre le changement climatique et le soutien à une transition verte», a déclaré le patron d’Uber Suisse Jean-Pascal Aribot, cité dans un communiqué, soulignant le rôle de pionnier que devrait avoir le pays au cours des cinq prochaines années.

Grandes ambitions

Le mastodonte californien nourrit de grandes ambitions en termes de durabilité, et vise d’ici 2040 une offre 100% dépourvue d’émissions. À plus brève échéance, la barre est fixée à 50% dans sept capitales européennes: Amsterdam, Berlin, Bruxelles, Lisbonne, Londres, Madrid et Paris.