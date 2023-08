Ligue des champions à Genève: un challenge pour les buvettes

Vidéo: 20min

Attentes interminables, désorganisation, qualité discutable des produits: depuis des lustres, les points de vente de boissons et de nourriture dans le stade de Genève se noient sous un pluie de critiques. Cerise sur la gâteau: un bad buzz international sur les réseaux, il a dix jours, avec la photo d’une pauvre saucisse flétrie, achetée 8 francs à la Praille. Alors que le match retour du 3e tour de qualifications de la Ligue des champions, ce mardi entre Servette et Glasgow Rangers, se jouera à guichets fermés, «le vrai challenge sera pour les buvettes», se moque l’un des innombrables messages critiques lus sur les réseaux sociaux. Les fans - pour qui «c’est déjà un cauchemar avec 5000 spectateurs, alors avec près de 30’000…» – vilipendent un service «de m…», «honteux», qui «désespère» le public.

«Couacs» reconnus

Propriété du Groupe Grenat, Prime&Co dit «entendre les critiques», admet des «couacs» et «quelques difficultés à répondre à l’engouement du public» en certaines occasions. «Servir un demi-million de spectateurs comme lors de la saison 2022-23 ne se fait pas sans difficulté, que l’on a à cœur de régler; mais il ne faut pas oublier toutes les fois où cela a bien fonctionné, comme par exemple lors du récent match contre Genk avec 18’000 spectateurs, ou encore des rencontres entre la Suisse et le Portugal ou l’Espagne», argumente le président du Conseil d’administration de la société de catering, Hervé Broch. Ce dernier pointe par ailleurs du doigt la conception du stade, «où le nombre de buvettes fixes est clairement insuffisant; tout comme l’ont été certains équipements tels que les arrivées d’eau et d’électricité.»

Reste que le public attend de l’entreprise qu’elle se tourne vers l’avenir plutôt que ressasser le passé. En point de mire, le match et la grande foule de mardi. «Les effectifs seront doublés, l'acheminement des stocks a déjà été repensé et les tireuses à bières seront dédoublées – une mesure pérenne», liste Prime&Co. Le «saucissegate» ne devrait plus être d’actualité: «Cela a été une priorité pour nous. La qualité du produit a été améliorée, la cuisson et la garniture aussi». Ce qu’ont d’ailleurs constaté 20minutes, samedi lors du match contre Saint-Gall (ndlr: attente à la buvette en tribune principale, à la mi-temps: 2mn42’; il y avait 6541 spectateurs), ainsi que les supporters interrogés.

Innovations à l’horizon?

L’introduction du paiement exclusif en cashless permet désormais d’être servi plus rapidement aux buvettes, ajoute Hervé Broch: «Il y a désormais 90 terminaux de paiement dans le stade, contre 40 en 2022. Cette technologie nous permet aussi d’affiner notre analyse des stocks.» La société de catering travaille en outre à de nouvelles solutions. Parmi elles, une application qui permettrait au spectateur de commander et de régler son repas depuis son siège puis, averti par message, de se présenter à la buvette une fois sa commande prête. «De quoi effectuer un aller-retour rapide durant la rencontre et éviter les congestions à la mi-temps.»

En attendant, Prime&Co se dit serein pour le match de mardi, contre les Glasgow Rangers. «Servette peut créer l’exploit», s’est enflammé un internaute, sur Facebook. «Les buvettes aussi», lui a répondu, taquin, un émoji hilare.