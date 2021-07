Coronavirus : Le Vermont, champion de la vaccination aux États-Unis

Avec 82% des plus de 12 ans ayant reçu au moins une dose de vaccin contre Covid, le Vermont pointe en tête de la vaccination aux États-Unis, De quoi être «l’endroit le plus sûr du pays».

Le petit État américain du Vermont, frontalier du Canada, était déjà connu pour son sirop d’érable, ses hivers rudes et son sénateur Bernie Sanders. La pandémie lui a donné une nouvelle notoriété: il détient le taux de vaccination contre le Covid-19 le plus élevé des États-Unis.

Cet État rural de Nouvelle-Angleterre, le deuxième moins peuplé du pays, avec 640’000 habitants, a franchi, à la mi-juin, la barre des 80% de la population éligible ayant reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid. Il caracole en tête du classement américain, avec désormais 82% des plus de 12 ans au moins partiellement vaccinés, loin devant la moyenne nationale de 64% et près du double de celle du Mississippi, bon dernier.

«Priorité à la santé»

«Ça fait probablement de nous l’endroit le plus sûr du pays, peut-être même du monde», dit Mark Levine, patron des services sanitaires de l’État, avec sur son bureau une figurine du docteur Anthony Fauci, le célèbre conseiller médical de la Maison - Blanche. Responsables et résidents du Vermont attribuent ce succès à la multiplication des lieux de vaccination, à la confiance accordée aux responsables politiques ou à la science, et à un fort civisme.